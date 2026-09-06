1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Arbitro

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Il pareggio è il risultato giusto e un punto fa sempre bene al morale per cancellare lo zero in classifica. Però secondo me l'arbitraggio non è stato all'altezza: soprattutto negli ultimi minuti. Per non parlare del fallo del portiere su Piccoli che secondo me era rigore, invece è arrivato il giallo per il giocatore del Bologna. Saputo che ha applaudito ironicamente a Di Bello? Questa è la dimostrazione della conduzione disastrosa dell'arbitro"

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3