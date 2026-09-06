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Buon punto

Il commento dell'allenatore del Bologna Domenico Tedesco a DAZN nel fine gara:

"Innanzitutto mi scuso con tutti perchè non posso farmi espellere in quel modo. Lo stadio Dall'Ara è stato eccezionale. La gente di Bologna merita tanto. La squadra? Nel miglior nostro momento il Sassuolo ci ha puniti con il 2-1. Abbiamo concesso troppi contropiedi e questo non va bene. Detto ciò mi tengo stretto questo punticino"

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