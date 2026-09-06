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Gambe pesanti

Così Domenico Tedesco in conferenza stampa dopo il pareggio per due a due contro il Sassuolo: "Se devi reagire significa che qualcosa non è andato bene. Avevamo gambe e mente pesanti. Dobbiamo allenarci e giocare come una squadra che ha 4 o 6 punti, ma con due sconfitte alle spalle tutto è più difficile. Oggi questo si è visto, specialmente nel primo tempo. Sono stati fatti tre cambi all'intervallo perché volevamo più energia e nella ripresa ci siamo riusciti, ma non possiamo fare sempre così. Oggi nella partita in cui meritavamo di meno abbiamo portato a casa un punto".

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