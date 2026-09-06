I rossoblù vanno sotto due volte, alla fine il pari lo firma l'ucraino allo scadere
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Dovbyk salva tutto
E' la giornata dei gol in zona Cesarini e anche il Bologna si iscrive alla gara, ma non a sufficienza per fare tre punti. Artem Dovbyk evita la terza sconfitta di fila con un gol di rapina al 90' e toglie le castagne dal fuoco, in parte, sia a Tedesco che alla società. Il Sassuolo, infatti, era andato avanti due volte, prima con Doig e poi con Adzic, momentaneo pari di Piccoli, fino al finale e alla rete dell'ucraino, propiziata da un ottimo Libra. Primo punto per il Bologna, ma c'è ancora tanto lavoro da fare.
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