I rossoblù vanno sotto due volte, alla fine il pari lo firma l'ucraino allo scadere

Manuel Minguzzi
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Dovbyk salva tutto

E' la giornata dei gol in zona Cesarini e anche il Bologna si iscrive alla gara, ma non a sufficienza per fare tre punti. Artem Dovbyk evita la terza sconfitta di fila con un gol di rapina al 90' e toglie le castagne dal fuoco, in parte, sia a Tedesco che alla società. Il Sassuolo, infatti, era andato avanti due volte, prima con Doig e poi con Adzic, momentaneo pari di Piccoli, fino al finale e alla rete dell'ucraino, propiziata da un ottimo Libra. Primo punto per il Bologna, ma c'è ancora tanto lavoro da fare.

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti