I voti di Matteo Dalla Vite
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
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Skorupski 5.5, Holm 5.5, Heggem 5, Theate 5.5, Alhassane 5.
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