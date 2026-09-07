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Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27
BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 6: Fans of Bologna FC 1909 during the Serie A match between Bologna FC and US Sassuolo at Stadio Renato Dall'Ara on September 6, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

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