dalle due torri a Saputo, da Heggem a Di Bello: il meglio e il peggio di Bologna-Sassuolo
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Eppur si muove!" Diceva Galileo davanti all'Inquisizione. Anche il massimo sistema della classifica rossoblu non è fermo ed immutabile. Tre partite un punto, Il Tribunale della Serie A ritira la condanna. Bisogna però fornire altre prove più concrete per evitare nuove indagini.
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