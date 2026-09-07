dalle due torri a Saputo, da Heggem a Di Bello: il meglio e il peggio di Bologna-Sassuolo

Franco Cervellati
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

MIGLIORI - LA CLASSIFICA

Eppur si muove!" Diceva Galileo davanti all'Inquisizione. Anche il massimo sistema della classifica rossoblu non è fermo ed immutabile. Tre partite un punto, Il Tribunale della Serie A ritira la condanna. Bisogna però fornire altre prove più concrete per evitare nuove indagini.

Cervellati

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