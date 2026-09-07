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Primo punto, ma che fatica

Il Bologna per ottenere il primo punto stagionale dopo le prime 3 giornate, ha dovuto rimontare il Sassuolo per ben 2 volte. Al 20esimo minuto, Doig porta in vantaggio gli ospiti grazie ad un retro passaggio lento ma che ha preso in contropiede tutt’a le retroguardia rossoblu, più intenta a coprire la porta che non a seguire la palla. Skorupski poteva fare qualcosa di più ma era anche coperto da Holm nel tentativo disperato di chiudere lo specchio e da qualche altro difensore a protezione della porta. Il primo tempo non offre altre particolari emozioni; i rossoblu non tirano mai in porta e quando ci provano, i tiri vengono sempre murati o intercettati.

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