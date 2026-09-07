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Prendiamo il punto

Così Gianluca Pagliuca a Radio Nettuno Bologna Uno il giorno dopo Bologna-Sassuolo 1-1: “Prendiamo il punto. Ci sono state delle difficoltà, il Sassuolo è una buona squadra e abbiamo rischiato di prendere il tre a uno. Alla fine siamo riusciti a pareggiare e credevo nella rimonta completa. E’ andata abbastanza bene, un’altra sconfitta sarebbe stata grave. Diciamo che c’è stato un passo indietro rispetto a Bergamo, ma l’Atalanta prima di noi aveva giocato in Conference ed era stanca. Era stata una Atalanta più attendista rispetto al Sassuolo. Sarri l’aveva impostata così per non sprecare tante energie. Aver preso un punto pur non avendo giocato una grandissima partita lo prendo come una mezza vittoria".

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