Albert Einstein diceva che 'la logica ti porta da un punto A un punto B, ma l'immaginazione ti porta ovunque'. Bene, la logica di Lazio-Bologna inchioda i rossoblù: zero tiri in porta. L'immaginazione ci aveva invece fatto sperare in un sogno. Ma la Coppa Italia non è per noi nemmeno quando le cose sembrano girare per il verso giusto come il Bologna di Thiago Motta ci aveva fatto intuire. La sensazione è che potremmo perdere pure in finale contro il Montevarchi vista la nostra cronica incapacità di giocarla come merita e la cronica propensione all'autolesionismo come l'inopinato dribbling al limite dell'area di Sosa. Inutile, dunque, nascondere un po' di delusione, non per ricacciare indietro le lancette dell'orologio e tornare aspramente a criticare l'allenatore, ma perché per una volta c'era la sensazione di potercela fare in una partita non impossibile e, dunque, regalarsi una serata magica in più. Non è accaduto neanche stavolta, perché alla fine le partite infrasettimanali sembra vengano gestite più guardando ai minutaggi e le energie, o per evitare infortuni - ahia, Medel - più che con la volontà di vincerle effettivamente. Infatti puntualmente vincono gli altri. Insomma, anche per stavolta la Coppa Italia se la 'semo levate dalle p....' e ora ci tocca guardare alla prossima giornata di campionato con un po' di ansia in più, con Ballardini che ha sconfitto il Napoli, e quando subentra fa il mago, e con gli acciaccati rossoblù tutti da valutare. Non si rischia niente sulla salvezza, sia chiaro, ma per non disperdere quanto di buono fatto fino a qui occorrerà sicuramente riprendere un certo tono di prestazione e intensità. Niente di nuovo sotto il sole, alle eliminazioni siamo abituati, e non sarebbe nemmeno troppo corretto sparare a zero su una squadra che con Motta sta rendendo come prima non faceva, ma proprio per questo motivo la delusione è ancora maggiore non avendo, nemmeno, fatto un tiro in porta...