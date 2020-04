Tutti contro tutti sulla ripresa della Serie A: sarà decisione a maggioranza? E sull’anno solare…

E’ forse questo il momento di caos massimo attorno alla possibile ripresa del campionato italiano. Da un lato la Figc vuole ripartire, il ministro Vincenzo Spadafora ha aperto alla possibilità di riprendere gli allenamenti il 4 maggio, ma dall’altro c’è il comitato scientifico che ieri, per voce di uno dei suoi rappresentanti, ovvero Giovanni Rezza dell’Iss, ha espresso il suo parere contrario. Resta da capire se quella di Rezza sia una posizione personale o se effettivamente il comitato scientifico che supporta il Governo consiglierà di non ripartire per garantire la salute dei calciatori.

Scheda 1 di 6