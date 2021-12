Tutti avremmo firmato 27 punti. Anche la classe operaia va in Paradiso

Record di punti a fine andata da quando c'è la Serie A a venti squadre. Chiude così il Bologna il suo 2021, con una vittoria netta e senza discussione a Reggio Emilia anche se alla vigilia sembrava impensabile. Si era detto di una squadra in forma al cospetto di una in crisi, ma al Mapei Stadium si è ribaltato tutto. Bologna in palla, intenso, a pressare alto e a giocare palla a terra, Sassuolo costretto a snaturarsi, a sparacchiare palla alta. Insomma, sembrava che le squadre si fossero scambiate le maglie. 27 punti dipingono una proiezione da 54, tutti avremmo firmato ad agosto.