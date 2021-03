Svanberg uber alles

Non di certo il miglior Bologna della stagione, ma sufficiente per battere con cinismo la Samp. Quattro palle gol e tre reti per i rossoblù, con l’unica chance sprecata dalla coppia Palacio-Skov Olsen nella ripresa. Per il resto i felsinei hanno vinto come, di solito, non sono in grado di fare: ha giocato la Samp, ha segnato il Bologna. Tutto il contrario di Napoli per intenderci. A dominare la sfida lo svedese Svanberg, l’uomo di gamba e qualità della mediana rossoblù, il giocatore capace si sorreggere Soriano, di segnare, di difendere, di assistere. E’ il mediano totale.

