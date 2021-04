Spesso basta un attaccante forte

C'è chi ha Lukaku e chi non ce l'ha. Alla fine il risultato di una partita di calcio può dipendere solo ed esclusivamente da quello. Buon Bologna stasera al Dall'Ara, squadra coriacea, grintosa, anche con un buon fraseggio, poi negli ultimi sedici metri è mancata la stoccata decisiva. Certo, segnare contro un'Inter così arcigna è difficile per tanti, quasi per tutti, ma quando gli spazi si stringono e le occasioni latitano, per dare una mano servirebbe una giocata estemporanea, quella di una prima punta che a volte manca come il pane all'impianto di Mihajlovic. Va comunque lodato il Bologna che contro la capolista ha tenuto dignitosamente il campo anche se il concetto di 'buona sconfitta' andrebbe accantonato in soffitta. Ma chissà, forse è stata la partita peggiore per avere Palacio squalificato considerate le difficoltà di Barrow prima punta (acuite maggiormente dalla fisicità dei nerazzurri).