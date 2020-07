Solo noi possiamo pareggiare una partita del genere

Prendete una partita già vinta con doppio vantaggio fino al 92′, prendete la striscia di ventisei partite consecutive con rete subita che sta per terminare, poi gettate tutto nel rusco e spegnete incazzati i televisori. Questo è il succo di Parma-Bologna, partita tra l’altro bruttina, che i rossoblù sono riusciti a pareggiare dopo essere stati avanti fino a due minuti dalla fine per 0-2. Queste sono proprio le partite che ti fanno maledire il calcio e che ti fanno dire ‘chi me l’ha fatto fare?’.

