E alla fine il tifoso del Bologna non sa che pesci prendere. Sollevato dal pareggio raccattato in extremis o arrabbiato per il rigore dei tre punti sbagliato? Lucidamente si potrebbe dire la prima, con una partita nata male e proseguita peggio con il doppio svantaggio, emotivamente la seconda, con il sapore dei tre punti ricacciato indietro dal retrogusto amaro del rammarico. Spezia-Bologna stava per essere la partita del disastro e stava per essere la partita della rinascita, è rimasta invece la partita del brodino.

Scheda 1 di 4