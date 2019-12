San-Skov: il Bologna risorge come con l’Inter

Chi l’avrebbe mai detto? Forse nessuno. Nicola Sansone e Andreas Skov Olsen, uno abbastanza criticato fin qua, l’altro considerato ancora acerbo, ribaltano il Napoli e portano il Bologna a risorgere. E’ la magia del calcio, uno sport che ti dà e che ti toglie, compreso il Var che oggi ha colto una mezza spalla in fuorigioco di Llorente.

Chiaro, non è stato un Bologna scintillante, ma fu così anche il giorno della prima rinascita, quella di San Siro l’inverno scorso quando i rossoblù passarono 0-1 alla prima di Mihajlovic sulla panchina. E al San Paolo, anche se fisicamente non presente, si può pensare ad una nuova prima volta di Sinisa. D’altronde, la sua ritrovata possibilità di allenare tutti i giorni la squadra vale come una nuova fase, una nuova era. Lo ha ammesso anche Dzemaili a fine partita, sottolineando, semmai ce ne fosse bisogno, quanto il carisma e la rabbia del serbo servisse per svegliare un Bologna versione Bella Addormentata.

In realtà, sembrava che la cura nel primo tempo non fosse servita. Esattamente come Poli concesse a Icardi di battere a rete qualche mese fa, al San Paolo la difesa rossoblù ha iniziato con difficoltà, con le solite distrazioni, soprattutto con Denswil e Bani, complici dei due gol partenopei, il primo annullato, il secondo buono. A favorire il tutto, come allora, le difficoltà ambientali dell’avversario. Inter fischiata, Napoli fischiato. Stavolta però il Bologna ha dovuto rimontarla ed è apprezzabile che sia riuscito a farcela.

Lo ribadiamo, la prestazione non è stata perfetta e ci sono tante cose da migliorare, però resta la capacità di reazione nel secondo tempo (prima del gol Sansone ha avuto altre due palle per l’1-2) e la caparbietà nel resistere e serrare i ranghi nel finale, esattamente come fatto a San Siro a febbraio scorso. Se il gol di Dzemaili domenica scorsa aveva evitato un disastro, i tre punti di oggi possono davvero rappresentare una nuova vita, una nuova linfa, vale per la squadra e vale per Mihajlovic. Ora si può ripartire davvero, anche con l’apporto degli ultimi infortunati che si spera possano rientrare prima di Natale. Serviva una partita del genere, una vittoria sofferta, fatta di tante cose messe assieme – alcune giuste, altre sbagliate – ma pur sempre di squadra. E’ bello vincere anche così, aiuta a temprarsi e rigenerarsi, si entra all’inferno e poi si esce. Rafforzati.