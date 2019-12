Scrivendo a caldo, senza aver rivisto con calma la partita, la prima cosa che balza agli occhi è un dato: se al Bologna ogni volta servono due o tre gol per fare punti c’è un problema. Ed è in difesa. Passi la partita giocata non al solito ritmo, non con la solita qualità, non con la solita verve, ma comunque due reti i rossoblù le hanno segnate, peccato che ne hanno subite tre.

