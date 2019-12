Rimborsate il biglietto

Un po’ Atalanta-Bologna. Da lì in avanti, con un turnover forzato, nacque l’anno scorso la seconda parte della rincorsa rossoblù verso la salvezza. Oggi, a Udine, si spera ne parta un’altra, perché parlare della partita è del tutto inutile. Di fatto il Bologna non ha giocato, ne ha presi quattro come Bergamo anche se dislocati con un minutaggio diverso.

C’è ben poco da dire su un match mai nato, forse mai giocato, sicuramente poco onorato. Il Bologna non è interessato alla Coppa Italia ormai da venti anni salvo qualche sprazzo, e oggi c’è stata l’ennesima conferma. Si potrebbe serenamente rifiutare l’invito e andare avanti, cioè proprio non giocarla. O forse, per il Bologna, le partite di Coppa giungono nei momenti meno opportuni, quando cioè la mente è totalmente indirizzata al campionato. Più o meno accadde così anche con la Juve l’anno scorso, con Spal e Frosinone in vista, partite – si diceva – da vincere. A Bergamo idem, ma allora era campionato e venne data per persa una partita dal pronostico all’apparenza chiuso. A conti fatti, pur con una figura poco edificante, quel turnover servì.

Ma c’è turnover e turnover, perché l’Udinese ha dimostrato che si possono ruotare gli uomini pur mettendo in campo una prestazione, cosa non fatta stasera dal Bologna. Un minimo di agonismo, di concentrazione, di voglia di lottare, aspetti che dovrebbero esserci sempre. Invece si è visto il peggio del peggio, maturato in una sera invernale di dicembre che è parsa più un impiccio che un impegno. Sarebbe molto facile sparare su Paz e sugli altri, ma anche eccessivamente cinico e semplice. Allora ci si può limitare ad una richiesta: rimborsare il biglietto ai 50 temerari che sono saliti a vedere il nulla, prendendo freddo e scaldandosi poco vista la pallida espressione calcistica dei rossoblù. Sarebbe un gesto eticamente corretto anche se banale, ma almeno trasmetterebbe un messaggio di vicinanza verso chi ci ha creduto. Sul resto meglio glissare e concentrarsi sul Milan, una partita che ora ha l’obbligo di portare qualche punticino dopo la disfatta di stasera: sprecare la Coppa Italia e non fare punti nemmeno in campionato diventerebbe un fardello eccessivo per tutti. In conclusione, almeno si conservi la speranza che questa batosta possa fornire un nuovo stimolo e una nuova scintilla. Ovunque la si guardi, questa serata è meglio cancellarla e dimenticarla in fretta.