Riccardo Orsolini rinnoverà oppure no? Per Gazzetta dello Sport siamo ancora sul cinquanta e cinquanta. Certezze non ce ne sono né in un senso né nell'altro.

Il Bologna attende di fare un meeting con gli agenti del calciatore, che è stato procrastinato, ma la proposta è in atto da ottobre e a livello di cifre rappresenta il massimo possibile per i parametri del club. Resta da capire se la società deciderà di allargare ancora i cordoni della borsa per venire incontro a Orso. Intanto, si spera di mandare in scena l'incontro con gli agenti nei prossimi giorni. Capitolo Miretti, i discorsi con la Juventus vanno avanti e rappresentano una trattativa disgiunta da Jhon Lucumi, obiettivo dei bianconeri per la difesa.