Il mercato del Bologna passerà dagli incassi: farlo bene per poi agire sulle entrate. A centrocampo resiste il nome di Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar e il club vuole provare l'assalto in tempi brevi.

Se la pista Fabio Miretti a 15 milioni non è praticabile, secondo il Carlino, dall'Olanda filtra l'intenzione del Bologna di provare l'assalto a Peer Koopmeiners, mediano centrale e fratello di Teun della Juve. Si parla di una offerta di 10 milioni di euro con il 30% sulla futura rivendita. In mezzo, Mangala spinge per il Bologna e il Lione può liberarlo a cifre di saldo in prestito con riscatto a 7 milioni. C'è anche il nome di Akinsanmiro dell'Inter, ma ci sono i club tedeschi pronti a investire 10 milioni e sono in vantaggio. Intanto, Freuler deve scegliere il suo futuro, lo vuole la Roma ma ci sono anche due club di Bundesliga.