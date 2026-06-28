Attenzione ancora alla Premier League sui gioielli del Bologna. Nella fattispecie proprio il Nottingham Forest che un anno fa prelevò Dan Ndoye a suon di milioni.

Oggi l'obiettivo sarebbe Santiago Castro, valutato dal Bologna circa 40 milioni di euro. Il Nottingham ha appena ceduto Elliot Anderson per circa 130 milioni di euro e ora può investire dovendo comprare un difensore centrale, un mediano e un attaccante. Su questa ultima pedina si registra un sondaggio per Santiago Castro. Nottingham che sarebbe anche su Rowe se Ndoye dovesse partire. In Italia, come noto, su Castro c'è anche la Juve, ma quaranta milioni sono troppi per il mercato della Serie A. Occhio anche a Lewis Ferguson, che è cercato non solo dai Glasgow Rangers ma anche dall'Atalana.