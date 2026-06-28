Gazzetta dello Sport oggi va ancora sul reparto dei centravanti, dove il Bologna dovrebbe cedere Thijs Dallinga e prelevare un nuovo attaccante dal mercato.

Sull'olandese ci sono Valencia e Panathinaikos, con il club rossoblù che conta di incassare almeno una decina di milioni. In caso di cessione servirà un sostituto e per Gazzetta il primo profilo è Kieron Bowie del Verona, valutato circa 10 milioni di euro. In lista c'è anche Kevin Rodriguez dell'Union Saint Gilloise. Sulla fascia destra, invece, vicino il rinnovo di De Silvestri per una stagione, mentre si cerca di riportare in rossoblù Joao Mario, scambio di prestiti con la Juve, ma in lista c'è ance Oyegoke del Verona.