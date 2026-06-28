Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con un possibile caso nel Bologna. Si parla della porta, dove i rapporti tra Lukasz Skorupski e Federico Ravaglia vengono definiti 'gelidi'. Nessuno vuole fare la riserva.

'Tensione e rivalità' scrive il quotidiano, ora la palla passa in mano a Tedesco: il club al bivio sui portieri. In atto riflessioni sul futuro del polacco, mentre su Federico ci sono Udinese e Torino. 'Il nodo portieri era già ingarbugliato di suo, poi Federico Ravaglia ha lanciato il guanto della sfida e ora tra i pali del Bologna sta succedendo di tutto e di più' scrive Claudio Beneforti. Ravaglia ha chiesto la cessione in maniera netta e non avrebbe gradito il comportamento della società, che lo vede ancora come secondo. Federico spinge per andare via e non ha buoni rapporti con Skorupski, non sono amici e si salutano appena, ma il club non lo vuole cedere definitivamente mentre Cairo chiede un prestito con diritto. Pessina dovrebbe andare a giocare in B, ma a fronte di una cessione di Ravaglia non è escluso possa rimanere con Skorupski.