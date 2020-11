Cosa la giochiamo a fare? La Coppa Italia è una trofeo per noi dannato, negli ultimi anni tra eliminazioni contro squadre di C, partite giocate solo perché obbligatorie (l’anno scorso Udinese), oppure vinte con un filo di gas dagli avversari (Juve nell’anno di Inzaghi), e pure 120′ contro lo Spezia con tanti titolari in campo, i tifosi rossoblù avranno spaccato con evidenti ragioni i propri televisori.

