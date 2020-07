Mihajlovic-Sky: Bologna, devi essere scomodo

Nonostante faccia questo mestiere da ormai sette anni – e ho un po’ la presunzione di conoscere il mondo del giornalismo – domenica sera con il mio candore avevo deciso di sintonizzarmi su Sky per il Club nella concreta speranza che l’impresa del Bologna venisse celebrata a dovere. Sono rimasto deluso come tanti. Se dopo aver vinto in quel modo a San Siro (sotto di un gol, inferiorità numerica, rigore contro) davvero l’unica frase che la regina delle tv calcistiche potesse partorire è una quasi risibile ‘Schouten è un buon giocatore’, allora abbiamo un problema. Ma il vero cruccio non è tanto questo, piuttosto che ci sia qualcuno ancora in grado di stupirsi.

