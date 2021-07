Mercato – Tomiyasu vicino al Tottenham, cessione dolorosa ma (forse) utile

Mentre prosegue la telenovela Marko Arnautovic, al momento non ci sono novità (Bologna rassicurato, ma manca lo svincolo dallo Shanghai), si avvicina la possibile cessione di Takehiro Tomiyasu al Tottenham. Quasi tutti d'accordo, l'entourage del calciatore ha detto sì - ingaggio più che raddoppiato - il Bologna è sul ni, nel senso che vuole almeno 20 milioni di parte fissa più bonus per avvicinare i 25 milioni. Cosa manca? Qualche milione. Paratici si è spinto a 19 bonus compresi e non è lontano dalla fumata bianca: la sensazione è che prima o poi arriverà. Cessione dolorosa, è il mio giocatore preferito, ma che potrebbe sbloccare la seconda parte del mercato in entrata del club.