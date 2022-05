Marinelli, che combini? Futuro: Bologna, decidi

Prevengo subito le obiezioni. Primo tempo orribile del Bologna e dunque complice della sconfitta. Giusto per non dare troppi alibi o giustificazioni. Tuttavia, che un arbitro si consegni alle cronache per un errore così, tra l'altro nonostante la visione al monitor, è inconcepibile. E meno male il Bologna non è in lotta per nessun obiettivo, perché oggi ci sarebbe da andare a bussare in Aia e chiedere spiegazioni. Ci penseranno le pericolanti, Cagliari, Salernitana, Samp o Genoa se il Venezia dovesse produrre un sussulto finale. Restano però i fatti, e dicono che il Bologna aveva rimediato al brutto primo tempo trovando addirittura il vantaggio, con tutti i difetti del caso, ma comunque con una prestazione utile ai fini della rimonta. Poi il patatrac di uno degli arbitri migliori, soprattutto nella lettura dei mezzi contrasti, che di fatto ha cambiato una partita che il Bologna forse avrebbe vinto. No ai rigorini si disse a inizio anno, Marinelli ne inventa uno in presa diretta, forse coperto, ma lo conferma in presa video e con l'evidenza di un netto tocco di Medel sulla palla. Francamente si fa fatica a commentare.