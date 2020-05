Il Bologna può credere all’Europa? Nel post coronavirus tutto è possibile…

In condizioni normali, cioè senza lo stop coronavirus, l’Europa League non era nei miei pensieri. Ma ora, con un mini torneo da giocare in tempi stretti e con una situazione totalmente diversa rispetto a marzo, perché non farci un pensierino? Sansone ci crede…Proviamo dunque a guardare al calcio, se mai ripartirà, lasciando un attimo da parte polemiche su ripartenza, tamponi e isolamento. Guardiamo a cosa può accadere se davvero da metà giugno la Serie A tornerà a giocare.

