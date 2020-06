Finire come l’anno scorso per andare in Europa

Dopo Nicola Sansone, e anche in parte Joey Saputo (lui più a livello di medio termine) anche Roberto Soriano ha accennato al tema Europa. Non una dichiarazione d’intenti diretta, ma quanto meno la volontà di provarci e di valutare la classifica sui tornanti finali: se il Bologna sarà ancora in lotta perché no? Insomma, Mihajlovic ha fatto breccia a Casteldebole, la sua tempra e la sua tenacia hanno trascinato tutti e il serbo già da ora non vuole lasciare nulla di intentato. In fin dei conti essere a soli due punti dal settimo posto e con una miriade di scontri diretti da giocare autorizza quantomeno a pensarci.

Scheda 1 di 4