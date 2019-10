Europa no, parte sinistra sì: i numeri dicono che…

Dove può arrivare questo pazzo Bologna che alterna grandi cose a grandi errori e distrazioni? Difficile dirlo a sensazione, ma i numeri possono darci una mano. Di sicuro l’Europa appare molto, troppo, distante, mentre la parte sinistra, ovvero l’avvicinamento alla zona europea, non è invece una chimera. Ad oggi il rendimento dei rossoblù dopo nove partite è in linea con quello che negli ultimi cinque anni, in media, ha portato al decimo posto. Di fatto, la proiezione oggi indica i rossoblù come una mezza via tra l’Europa e la lotta salvezza.

