E’ mancato ancora una volta il centesimo per fare l’euro. E il Bologna nel proprio borsello non lo trova da tempo. Tutte le volte che c’è l’occasione per fare uno step in più, un mezzo salto di qualità, arriva la stecca, l’appuntamento mancato, il bus perso per una sveglia suonata tardi. Potevano essere sei punti in due partite, sono solo quattro e, onestamente, lasciano il Bologna nel limbo dell’anonimato nazionale.

