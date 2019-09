Due brutte prestazioni a Udine: Bologna e Giua

Brutta partita alla Dacia Arena: l’Udinese fa il minimo sindacale per portare a casa la partita, male sia il Bologna che l’arbitro Giua, entrambi disattenti e distratti.

Partiamo dalla prestazione. Rossoblù opachi, stanchi, sfilacciati, non c’è stato il cambio di passo e quella mentalità vista nelle prime cinque partite, nemmeno nella ripresa quando Tanjga ha provato a buttar dentro forze fresche. E’ mancato il gioco, l’aspetto che fino a qui la squadra aveva sempre messo in mostra. Da un lato brava l’Udinese a sfruttare i suoi rocciosi difensori, dall’altro lento il Bologna nella trasmissione del pallone e nei cambi di gioco, quelli che portano spesso gli esterni d’attacco in uno contro uno. Una attenuante può essere la terza partita in sette giorni, con Sansone e Orsolini meno ficcanti, Soriano più nascosto nelle pieghe della partita: il solo Santander è riuscito, grazie al suo fisico, a reggere l’urto.