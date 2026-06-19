'Le spine del Bologna' titola oggi il Resto del Carlino che scrive: i dubbi di Orso e Freuler, i rumors su Castro e Rowe. Quanti rebus per Tedesco.

Ci sono giocatori in scadenza o vicini alla scadenza che non hanno ancora fornito risposte, in primis Freuler, che al 30 giugno può salutare, e Orsolini, che ha l'accordo in scadenza nel 2027 ma ancora non ha firmato la nuova proposta del Bologna. Attenzione poi a Ferguson, che ha contratto lungo ma è d'accordo col club di riaggiornarsi dopo il mondiale e se dovessero arrivare offerte importanti le vorrebbe valutare. Poi i top player. Santi Castro ha interessamenti importanti da Europa e Sudamerica, così come potrebbe succedere per Jonathan Rowe e uno dei due, per motivi di bilancio, rischia di partire. Il sacrificio certo sarà quello di Jhon Lucumi a cui è stata promessa un anno fa la cessione.