Che noia, ma serve riprendere il filo o sarà eterna salvezza tranquilla

Il Napoli ha di fatto passeggiato al Dall'Ara per una settantina di minuti. Questo basta per spiegare lo zero a due che vale la quinta sconfitta nelle ultime sei, decisamente troppe per una squadra che era partita a inizio stagione per 'perdere meno'. Il Bologna non gira, non ha marce alte, rispetta i limiti della tangenziale mentre gli altri sfrecciano. Spalletti e company hanno fatto ciò che hanno voluto, dominando il primo tempo pur senza essere una Ferrari, loro stanchi dopo un periodaccio, si è visto alla fine, e portando a casa tre punti con una facilità irrisoria e senza avere il coltello tra i denti. A Cagliari c'erano attenuanti, qualcuna anche oggi ma non si può sempre mettere davanti una scusa al proprio dovere. Ci sono giocatori al gancio, altri appena rientrati e non in condizione, ma si può sempre fare di più. E la china intrapresa non è buona.