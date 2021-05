C’è stata una partita?

La stagione finisce nel peggiore dei modi, con la Juve a festeggiare al Dall'Ara

Sono un negazionista. Non c'è stata nessuna partita al Dall'Ara tra Bologna e Juventus. Non mi pare di averla vista, anche se ero in tribuna stampa. O meglio, i bianconeri li ho visti, dei rossoblù non c'è stata traccia. Inutile parlare di qualcosa che non è esistito o che è semplicemente terminato dopo 5 giri di lancette. Inutile parlare dell'adunata dei tifosi, i quali ogni volta si spendono con tanto amore ricevendo in cambio dei due picche mica da ridere. Eppure continuano ad amare quei colori rossoblù stasera per nulla onorati dagli interpreti di Sinisa. E allora meglio chiuderla qui, sia il campionato che questo pezzo annoiato e deluso, i cui contenuti sono inesistenti come la non partita ammirata. Il finale di stagione è stato una lenta agonia e se si fosse protratto ancora per un po' forse si sarebbe dovuto guardare addirittura al Benevento. Si vada tutti in vacanza a schiarire le idee che quelle rimaste in questo mese sono state poche e confuse, per non dire nulle. Una specie di accanimento terapeutico dopo Bologna-Spezia 4-1 che ha sancito la salvezza. Stop, dimentica, cantava Tiziano Ferro. Il Genoa ha festeggiato al Dall'Ara la salvezza, la Juve la Champions. Dimentichiamo e prenotiamo l'ombrellone, che per quest'anno può bastare così.