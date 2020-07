Buona reazione, loro più forti. Europa in un paio d’anni

La prima parola che mi è venuta in mente, e pure banale, è ‘reazione’. Il Bologna ha tirato fuori la testa dopo la brutta prestazione di Milano e messo in difficoltà la miglior squadra d’Italia, ovvero l’Atalanta. Solo nel secondo tempo e grazie all’ingresso di Muriel la squadra di Gasperini ha preso il sopravvento, ma credo di non dire una inesattezza se considero ad appannaggio del Bologna la prima frazione di gioco. Insomma, per una squadra che prende due gol a partita, e ne prende almeno uno da trenta, la partita del Gewiss Stadium poteva essere una ecatombe considerato anche il periodo di appannamento dopo il Napoli. Invece è stata partita pari, in cui ci ritroviamo a maledire una traversa e una banalotta palla persa di Barrow sulla trequarti, esattamente sessanta secondi dopo una splendida triangolazione offensiva che aveva portato i rossoblù a sfiorare il gol. Dettagli che fanno tutta la differenza del mondo.

