Lo ha detto lo stesso Sinisa Mihajlovic: dalla trasferta di Marassi si può prendere il risultato e poco altro, ovviamente se si intende la qualità del gioco e l’intensità. L’impegno del Bologna, in una partita ostica per motivazioni e situazione della Samp, c’è stato e sotto questo punto di vista non si può imputare nulla alla squadra, ma quella formazione intensa e scintillante che si era vista pre Covid fatica ancora ad emergere.

