Bonifazi con personalità, Vignato mediano: ecco le prime indicazioni

Gli ottanta minuti di Bologna-Bagnolese non possono essere totalmente indicativi, ma qualche informazione dalla prima uscita stagionale si può trarre. Due in particolare sono le situazioni interessanti relative all'undici titolare schierato, nel primo tempo, da Sinisa Mihajlovic. Emanuel Vignato mediano basso e Kevin Bonifazi a guidare la difesa.

Il primo tempo, per la cronaca 5-0, ha visto l'ex Chievo comandare bene a centrocampo al fianco di Jerdy Schouten, in un ruolo da tutto campista molto simile a quello interpretato da Mattias Svanberg. Sgroppate e qualità in un ruolo nuovo e che, se Poli uscirà, potrebbe vedere il giovane millennials come futuribile nelle rotazioni. E' un buon modo, in certe partite, di ritagliare spazio a un giocatore che sulla trequarti è chiuso da Soriano e sull'esterno dalle coppie Barrow-Sansone e Orsolini-Skov Olsen. Andrà tarato, certo, con avversari più qualitativi e anche nella fase difensiva, oggi, per logici motivi, inesistente, ma la sensazione è che l'esperimento possa avere futuro.