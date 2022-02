Bologna, perché il tridente Barrow-Orsolini-Arnautovic può essere rivitalizzante

Il nostro Davide Gerosa sabato si è preso i complimenti da Sinisa Mihajlovic per la domanda, ma effettivamente il tridente Barrow-Arnautovic-Orsolini diventa un argomento interessante. Per tutti. Questo Bologna piatto, compassato, anemico nella sua produzione offensiva, può ritrovare energia lavorando su qualcosa di nuovo. E quel qualcosa può essere il tridente con i tre migliori attaccanti del lotto tutti assieme in campo. Certo, servirà lavorare all'equilibrio generale di squadra, ma oggi come oggi appare uno spreco, per una squadra da parte destra, tenere fuori a turno uno tra il gambiano e l'Orso visto che entrambi sanno inquadrare la porta anche con gol estemporanei.