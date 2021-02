Bologna – Lavora sodo e rispondi sul campo: una tregua è necessaria

Tiene ancora banco il pullman gate. Situazione complessa, forse una delle più spinose da quando c’è Saputo: le diplomazie sono al lavoro ma il tifo ferito difficilmente dimenticherà. E non ci si può fare niente. A nulla, forse, servirebbero le scuse, ma un confronto chiaro e limpido per decidere come andare avanti è basilare. A 24 punti non ci si può impelagare in guerre intestine mettendo a repentaglio la salvezza della squadra, che ancora non è certa, così come è quasi impossibile suturare la ferita in tempi brevi. Si può rimarginarla, aspettando che il tempo faccia il proprio corso, un po’ come quando ci si sbuccia le ginocchia, ma la guarigione sarà più lunga. In questo lasso di tempo la squadra continuerà a giocare e con un calendario ora non facile, con quattro partite che meritano tutta l’attenzione del mondo. Per affrontarle al meglio occorrerà trovare il giusto equilibrio per convivere tra un errore chiaro e una frattura netta, un compromesso che porti ad una tregua utile ad agevolare il minimo sindacale in termini di risultato stagionale. La salvezza. Non potrà placarsi la rabbia per quella mancanza di rispetto, ma potrà essere affrontata mettendoci la faccia con una convivenza forzata. E da ora in avanti – dopo un episodio come quello di venerdì che ha avuto un riverbero successivo alla partita, disputata non certo con il sangue agli occhi – il Bologna non potrà più sbagliare. Testa china e lavorare sodo, perché l’ambiente si aspetta una risposta sul campo, che forse non sarà condizione sufficiente, ma necessaria sì, per mettere un paio di punti di sutura (e in classifica). Per il resto, se il tifo diventerà un po’ più pressante forse anche l’anestetico da salvezza tranquilla potrà essere superato.