Di fatto, il Bologna rischia di affrontare l’Udinese con 13 giocatori contati: 11 andranno in campo, 2 saranno le riserve di prima squadra in panchina (Skov Olsen e Corbo). E’ il momento di massima emergenza tra infortunati e squalificati, proprio nella fase in cui il calendario stava offrendo due partite casalinghe consecutive con l’Europa lì ad un passo.

