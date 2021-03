Aboliamo i turni infrasettimanali (per non parlare del Var)

Andando a memoria, non ho ancora avuto tempo di controllare nel dettaglio tutti i risultati, il Bologna negli ultimi tre anni non ha mai vinto un turno infrasettimanale (escludendo ovviamente la parentesi di calendario l’estate scorsa con il Covid). Ricordo uno zero a zero a Genova con rigore sbagliato da Sansone (il cucchiaio…), ricordo anche un 3-2 proprio a Cagliari, con fuorigioco di una unghia di Palacio, il famoso 4-1 di Bergamo con il turnover di Mihajlovic, senza dimenticare la parentesi Pippo Inzaghi con le sconfitte a Torino con la Juve 2-0 e quella interna il giorno di Santo Stefano con la Lazio nella sfida tra fratelli in panchina. Insomma, se fossi nel Bologna chiederei l’abolizione della settimana da tre partite.

