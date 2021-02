100 e 19, i numeri magici di un Bologna stellare

Ambo secco sulla ruota di Bologna: 100 e 19. Il 100 sono le panchine di Sinisa Mihajlovic con il Bologna in Serie A, 19 è il minuto magico in cui i rossoblù hanno trafitto due volte la Lazio. E’ stata una partita ‘strana’, con le congiunzioni astrali insolitamente tutte a favore del Bologna, basti pensare a Ibrahima Mbaye, titolare dopo la disfatta con la Roma, in gol col Bologna in campionato dopo quasi tre anni (l’ultimo a novembre 2018), basti pensare al terzo rigore consecutivo sbagliato dalla Lazio al Dall’Ara (due di Immobile e uno di Correa). Insomma, la numerologia ha premiato.

Scheda 1 di 4