Colomba: “Col Venezia sconfitta immeritata. Il Napoli può temere solo gli infortuni”

Franco Colomba , ex allenatore del Bologna, intervista da TuttoMercatoWeb, ha parlato del Bologna, del Napoli e di Vincenzo Italiano.

"Col Venezia la squadra non meritava di perdere, peccato perché poteva esserci il salto di qualità. Cosa manca? Forse la consapevolezza di essere una squadra che può prendere in mano la partita e trovare quella continuità che ora non c'è. L'obiettivo comunque c'è ed è quello di arrivare nella parte sinistra della classifica".