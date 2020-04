Ramirez: “Se dovessimo ripartire, nessun privilegio”

Intervistato da Tuttosport, Gaston Ramirez dice la sua riguardo lo stop del campionato ed un eventuale ritorno in campo.

Nelle sue dichiarazioni la voglia di tornare in campo ma il rifiuto di eventuali privilegi rispetto ai più bisognosi:

” Tutti vogliamo ripartire. Non solo i calciatori ma anche tutti gli addetti ai lavori non vedono l’ora di tornare a svolgere i propri ruoli. Se si riparte però noi calciatori non vogliamo nessun tipo di privilegio, nessun tampone in più deve essere infatti tolto a chi ne abbia davvero bisogno.

Ripartire sì ma con buon senso”.

Fonte: TuttoSport