Primi segnali di insofferenza da parte del Bologna su Ognjen Ugresic. Nei giorni in cui l'Udinese si inserisce sulla traccia serba, data anche la cessione di Atta alla Fiorentina, il club rossoblù sembra arrivare a una sorta di ultimatum verso Partizan e giocatore.

Il club serbo ha preso tempo, magari attendendo proposte ufficiali da Udine e sperando in un'asta per guadagnare di più, e anche il Bologna sta mostrando insofferenza e vuole capire dal giocatore le sue intenzioni. Entro 48 ore da Casteldebole si attende una risposta da Ugresic. Anche il Partizan dovrà far sapere se intende valutare le proposte già messe sul tavolo in precedenza, altrimenti il Bologna cambierà obiettivo. Da qui le piste che portano a Brescianini della Fiorentina, Folorunsho del Napoli e Stojkovic della Dinamo Zagabria.