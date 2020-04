Meghni riparte dal basso, accordo con il Val-De-France

Mourad Meghni riparte dal basso, per l’algerino ex meteora di Bologna e Lazio, accordo con il Val-De-France, club di ottava divisione francese.

Vecchia conoscenza rossoblu, Meghni non è stato capace di lasciare il segno nella sua breve esperienza in Italia. Ceduto alla Lazio nel 2007 non è riuscito a sfondare nonostante grandi premesse sul suo conto.

Dopo la cessione da parte del club biancoleceste, una vera e propria odissea: Francia prima e Qatar poi senza però mai trovare la giusta quadratura.

Adesso è pronto a ripartire dal basso, di nuovo dalla Francia, un’ultima occasione per provare a tornare nel calcio dei grandi.

