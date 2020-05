Mancini: “Questo un periodo terribile, sarà dura ripartire”

Intervistato da SkySport, in occasione dei 110 anni della Nazionale Italiana, Roberto Mancini parla del suo futuro come CT e di quello che si aspetta da questa ripartenza.

“Fare il CT è una cosa bellissima, soprattutto per l’Italia che è una Nazionale con grande tradizione. Con Brasile e Germania rappresentiamo le nazionali più forti, è una cosa molto importante. Quando ho appeso gli scarpini al chiodo, ho sempre pensato di poter diventare CT perché volevo rifarmi da allenatore in Nazionale per quello che non ho fatto da calciatore”.

Riguardo il Covid19 e la ripartenza:

“Questo periodo è stato terribile, tra una partita e l’altra passa tanto tempo e fino a settembre sarà durissima. Stavamo preparando l’Europeo ma tutto il programma è saltato e ora avremo tante partite ravvicinate. Stiamo attendendo anche di rivedere qualche partita perché siamo in astinenza”.

Fonte: Tuttomercatoweb