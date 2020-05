Intervenuto ai microfoni di RomaRadio, Roberto Mancini parla del possibile rientro in campo e della condizione atletica dei suoi giocatori non appena tutto tornerà alla normalità:

“Io non vorrei dire nulla ma mi sembra ci sia un gran caos. Se dovessi parlare da allenatore della Nazionale spererei che si finisse qui per ricominciare con calma. I giocatori al termine di due stagioni giocate consecutivamente arriveranno in nazionale molto stanchi.”

Fonte: Tuttomercatoweb